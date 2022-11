Lula posta fala sobre mercado no Twitter e diz: ‘Podem ficar tranquilos’

“Engraçado que mercado não ficou nervoso com quatro anos de Bolsonaro”, acrescentou, com leve risada e tom de ironia

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva publicou nas redes sociais vídeo de sua declaração à imprensa em que relativiza a reação do mercado financeiro às suas críticas à “estabilidade fiscal”. Junto ao vídeo, Lula escreveu: “Podem ficar tranquilos”.

Conforme o Broadcast Político noticiou há pouco, ao deixar o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição, Lula afirmou que o mercado financeiro fica “nervoso à toa” no Brasil. “Nunca vi tão sensível como o nosso”, afirmou. “Engraçado que mercado não ficou nervoso com quatro anos de Bolsonaro”, acrescentou, com leve risada e tom de ironia

O dia foi de liquidação dos ativos brasileiros após Lula, em discurso, criticar “a tal da estabilidade fiscal” e defender a ampliação de gastos públicos para combater a miséria.

