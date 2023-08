Lula planeja cirurgia no quadril para o dia 29 de setembro

A informação é da assessoria de imprensa do Palácio do Planalto. Lula reclama há meses de dores no fêmur

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva planeja fazer a cirurgia para resolver as dores no quadril na última semana de setembro, provavelmente no dia 29. A informação é da assessoria de imprensa do Palácio do Planalto. Lula reclama há meses de dores no fêmur. Ele fez um procedimento para aliviar o desconforto em 26 de julho e disse que faria a cirurgia para corrigir definitivamente o problema em outubro. Estadão Conteúdo