Lula não tem de recuar, e Netanyahu não tem moral para apontar dedo a ninguém, diz Gleisi

THIAGO RESENDE

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não deveria recuar da declaração em que comparou as ações de Israel na Faixa de Gaza ao Holocausto nazista.

Em seguimento às reprimendas a Lula, o Ministério das Relações Exteriores do governo de Binyamin Netanyahu declarou o líder brasileiro “persona non grata” nesta segunda (19).

Questionada se o petista deveria se retratar para estancar a crise, Gleisi respondeu: “Eu não sei se o presidente Lula vai fazer isso; eu não faria”.

“Netanyahu devia se preocupar com a rejeição que desperta no mundo e em seu próprio país, antes de tentar repreender quem denuncia sua política de extermínio do povo palestino. Ele não tem autoridade moral nem política para apontar o dedo para ninguém”, afirmou à Folha de S.Paulo a presidente do partido.

Para ela, a resposta de Netanyahu ao presidente Lula “confirma a truculência do chefe de um governo de extrema-direita que está levando seu país ao desastre e ao repúdio da comunidade internacional e ignora que o Brasil não é mais governado por um fascista como ele”.

Durante um giro pela África, Lula classificou a campanha militar de Tel Aviv no território palestino de genocídio e, em um adendo que abriu a mais nova crise diplomática brasileira, declarou que as mortes de civis lembram as ações de Adolf Hitler contra os judeus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus”, afirmou o presidente em entrevista coletiva na Etiópia.

A reação do governo israelense veio na forma de uma escalada. O premiê Netanyahu já havia dito que Lula “cruzara uma linha vermelha” com suas declarações. Nesta segunda (19), o Ministério das Relações Exteriores do governo de Israel declarou o presidente brasileiro “persona non grata”.

“Não esqueceremos nem perdoaremos”, afirmou o chanceler Israel Katz. Em mensagem ao embaixador do Brasil no país, Frederico Meyer, ele disse que a declaração do presidente era um “ataque antissemita” e seguiu: “Em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel, diga ao presidente Lula que ele é persona non grata em Israel até que retire o que disse”.

Na prática, o termo em latim, que significa “pessoa indesejada”, se refere à prática de um Estado proibir um diplomata (ou, neste caso, chefe de Estado) de entrar no país em uma viagem oficial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Auxiliares de Lula dão versões diferentes nos bastidores a respeito da fala sobre o Holocausto. Enquanto uns consideram um “deslize” do presidente, outros apontam que foi uma forma de trazer ainda mais para o debate internacional a situação na Faixa de Gaza, que já conta com 30 mil mortos, além de 9 mil desaparecidos sob os escombros.