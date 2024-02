Lula convoca reunião de emergência após crise com Israel

Entre os presentes, estiveram o ex-chanceler Celso Amorim e o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou, na manhã desta segunda-feira (19), uma reunião com ministros e assessores no Palácio da Alvorada para tratar sobre a crise diplomática entre Brasil e Israel.

Entre os presentes, estiveram o ex-chanceler Celso Amorim e o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.

A crise entre os países se iniciou após Lula comparar, em entrevista a jornalistas ontem (18), as mortes de civis palestinos na Faixa de Gaza com o holocausto. A declaração ocorreu durante a primeira viagem oficial internacional do ano à África.

Nas horas seguintes, o governo de Israel reagiu fortemente à declaração. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, afirmou que “as palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves”, além de dizer que Lula “cruzou a linha vermelha”.

O Ministério das Relações Exteriores do país ainda declarou Lula como uma pessoa non grata. “Não esqueceremos nem perdoaremos”, disse o chanceler Israel Katz, que convocou o embaixador do Brasil em Israel para uma reunião.