Lula mantém vantagem entre mulheres e empate com Bolsonaro entre homens, mostra Datafolha

Pesquisa Datafolha indica que Lula da Silva (PT) mantém a vantagem entre as mulheres e o empate técnico com Bolsonaro (PL) entre os homens

JÚLIA BARBON

RIO DE JANEIRO, RJ

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta (27) indica que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a vantagem entre as mulheres e o empate técnico com Jair Bolsonaro (PL) entre os homens a três dias das eleições.

O petista variou de 51% para 52% nas intenções de voto do público feminino na última semana, enquanto o presciente oscilou de 42% para 41%. No público masculino, ambos flutuaram um ponto percentual para baixo: Bolsonaro agora tem 48%, contra 46% de Lula.

Todos os movimentos se deram dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais na pesquisa em geral e nos segmentos.

Entre as mulheres, 5% pretendem votar em branco ou nulo, e 3% ainda estão indecisas. Entre os homens, as porcentagens recuam para 4% e 1%, respectivamente.

As mulheres representam 52% do eleitorado e os homens, 48%.

O Datafolha ouviu 4.580 pessoas em 252 municípios entre terça (25) e esta quinta-feira (27). A pesquisa foi encomendada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e está registrada sob o código BR-04208/2022 no Tribunal Superior Eleitoral. A margem de erro geral do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As pesquisas eleitorais são um retrato da intenção dos eleitores no momento em que as entrevistas são feitas, e não uma projeção do resultado eleitoral, que só será conhecido no dia do pleito, com a apuração oficial.