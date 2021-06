Lula já venceu 14 de 17 denúncias

Ex-presidente deve ter nova vitória no STF nesta quarta (23)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já venceu 14 de 17 processos contra ele. Lula vem sendo investigado desde 2015.

Linha do tempo traçada pela colunista Monica Bergamo mostra que Lula foi inocentado de três acusações de obstrução de Justiça, formação de quadrilha e corrupção e tráfico de influência no caso da MP das montadoras; duas outras denúncias foram rejeitadas; outra, trancada por falta de indícios; outras quatro, arquivadas na fase de inquérito; e, por fim, quatro processos mais famosos (os do tríplex, do sítio, da doação de um terreno para seu instituto e de outras doações para a mesma instituição) foram anuladas neste ano pelo ministro do STF Edson Fachin.

Além dos 14 processos citados acima, Lula responde a outros: um pela compra de 36 caças Gripen em seu governo; outro por supostamente influenciar na liberação de financiamento do BNDES para empresas brasileiras atuarem em Angola e na Guiné Equatorial.

Nesta quarta-feira (23), o petista deve comemorar outra vitória. O Supremo Tribunal Federal (STF) julga hoje suspeição do ex-juiz Sergio Moro. A defesa de Lula trabalhou para evitar que a votação ocorresse após a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello, que deixa as funções no próximo dia 5.