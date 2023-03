Lula já recebeu nomes para BC e deve indicar nos próximos dias, diz Haddad

O ministro afirmou não ver dificuldade em aprovar as indicações no Senado, por se tratarem de “nomes técnicos”

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, repetiu nesta segunda-feira, 13, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, já tem em mãos indicações de nomes que podem ocupar as diretorias de Política Monetária e Fiscalização do Banco Central, vagas desde 28 de fevereiro pelo fim dos mandatos dos titulares.

“O presidente estava aguardando a instalação das comissões, porque a comissão do Senado tem de sabatinar os indicados, e isso aconteceu agora, na semana passada. Ele Lula já recebeu indicações e deve tomar uma decisão nos próximos dias”, disse Haddad, em evento organizado pelos jornais Valor Econômico e O Globo.

O ministro afirmou não ver dificuldade em aprovar as indicações no Senado, por se tratarem de “nomes técnicos”. Ele disse que a lista de indicados à diretoria do BC nos dois primeiros mandatos de Lula mostra que o presidente sempre fez escolhas técnicas. “Acho que está valorizado demais esse assunto, não vejo problemas”, comentou.

Estadão conteúdo