Lula já estará trabalhando segunda no CCBB, diz Mercadante

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que se recupera de uma cirurgia de retirada de uma lesão na garganta, irá trabalhar da sede do governo de transição a partir da próxima segunda-feira (28), disse o ex-ministro Aloízio Mercadante, coordenador dos grupos temáticos da equipe.

Atualmente, todas as equipes que trabalham na transição do governo atuam no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília.

Mercadante fez a declaração durante uma coletiva de imprensa do GT (Grupo de Trabalho) da Saúde, que avalia informações a respeito do enfrentamento ao coronavírus e outros tópicos nas semanas antes da posse de Lula, marcada para 1º de janeiro de 2023.

Segundo o ex-ministro, a intenção é de que haja informações sobre cada GT todos os dias até a conclusão do relatório final, a ser divulgado em dezembro.