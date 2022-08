‘Lula é meu candidato e farei campanha independentemente de apoio’, diz Molon

Molon disse que, independentemente de ter apoio de Lula ou do PT, sua decisão está tomada

O deputado federal e candidato ao Senado no Rio de Janeiro, Alessandro Molon (PSB), participou nesta segunda-feira (8) do UOL News e em entrevista exclusiva afirmou que fará campanha para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Molon disse que, independentemente de ter apoio de Lula ou do PT, sua decisão está tomada.

“Independente de termos conseguido construir uma unidade na disputa pelo Senado ou não, meu candidato é o presidente Lula. Ele, em vez de ter um candidato ao Senado fazendo a campanha dele, terá dois. Eu farei campanha para o presidente Lula e isso não enfraquece o presidente Lula, pelo contrário.

Ele não terá um único candidato ao Senado defendendo o nome dele. (…) independente de qualquer apoio do PT ou do apoio dele, eu vou fazer a campanha dele porque entendo que é decisivo derrotar Bolsonaro”, disse.

Molon fez a afirmação ao ser questionado sobre uma divisão na esquerda no Rio de Janeiro, uma vez que PT lançou seu próprio candidato na disputa ao Senado, André Ceciliano. O candidato do PSB também disse que nunca houve nenhum tipo de acordo entre seu partido e o PT para que a vaga no Senado fosse cedida em nome do apoio a candidatura de Marcelo Freixo (PSB) ao governo.

“Nunca houve um acordo feito pelo PSB com o PT que passasse por ceder a vaga do Senado. Eu nunca participei, nunca fiz, nunca autorizei que se fizesse esse acordo com o PT e nem o presidente nacional do partido fez esse acordo. Nós nunca assumimos esse compromisso com o PT e diante disso não há razão para abrir mão de uma candidatura que é a única que tem chances de derrotar o Romário”.

O candidato do PSB reconheceu a dificuldade de vencer Romário (PL), mas também apontou uma omissão do ex-jogador no cargo de senador. “O Romário será um adversário difícil não pelo fato de ter sido bom senador, foi um senador omisso e ausente que não lutou pelo Rio de Janeiro. Onde estava Romário durante a CPI da covid? Onde estavam os três senadores do Rio? Nenhum deles estava lá e o Romário não estava. Não faz sentido permitir que um senador como esse permaneça ocupando a cadeira de representação do Rio de Janeiro”.

Ainda durante entrevista no UOL News, Molon se disse confiante para a disputa das eleições, apegando-se aos resultados das últimas pesquisas, e também destacou a importância de derrotar o bolsonarismo nas eleições.

“O importante é que um candidato do campo democrático derrote o candidato do bolsonarismo, que é o Romário.”