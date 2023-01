Lula é empossado pelo Congresso e assume 3º mandato na presidência

A primeira fala oficial de Lula como presidente foi marcada por forte responsabilização do governo anterior pela forma como país foi conduzido e deixado no fim do mandato

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi empossado neste domingo (1), em uma sessão solene de posse presidencial realizada no Congresso Nacional, que ocorreu logo após o desfile em carro aberto do presidente.

Na ocasião, estavam presentes lideranças como os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD). Alckmin também estava presente ao lado de Lula, junto a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, do Produrador-Geral da República, Augusto Aras e o deputado federal Luciano Bivar (União Brasil).

Todos os presentes na mesa assinaram o documento de posse e, logo após, Lula discursou, já como atual presidente. Depois de cumprimentar todos os presentes na mesa, a ex-presidente Dilma Rousseff, sua esposa Janja Lula e a esposa de Alckmin, Lu Alckmin, o mandatário iniciou seu discurso.

A primeira fala oficial de Lula como presidente foi marcada por forte responsabilização do governo anterior pela forma como país foi conduzido e deixado no fim do mandato. Além do incentivo à esperança do povo e da retomada de políticas antigas e novos ministérios.

“Hoje, nossa mensagem ao Brasil é de esperança e reconstrução, o grande edifício de direitos de soberania e desenvolvimento que essa nação levantou a partir de 1988, vinha sendo sistematicamente demolido nos anos recentes. É para reerguer esse edifício de direitos e valores nacionais que vão dirigir todos os nossos esforços. Queridos amigos e amigas, em 2002, dizíamos que a esperança tinha vencido o medo, no sentido de superar os temores diante da inédita eleição de um representante da classe trabalhadora. Em 8 anos de governo, deixamos claro que os temores eram infundados, do contrário, não estaríamos aqui novamente. Ficou demonstrado que um representante da classe trabalhadora podia, sim, dialogar com a sociedade para promover o crescimento econômico de forma sustentável em benefício de todos, especialmente dos mais necessitados, ficou demonstrado que era possível, sim, governar esse país com a mais ampla participação social, incluindo os trabalhadores e os mais pobres no orçamento e nas decisões do governo”, disse.

Logo depois, foi vez do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falar. O político afirmou que o país ganha ‘fôlego’.

“Unir o país em prol de um objetivo comum é imperativo e urgente. Reconciliar os brasileiros que discordaram sobre os rumos do país, incentivar atos de generosidade, desencorajar o revanchismo, coibir com absoluto rigor atos de violência, reestabelecer a verdade, fortalecer a liberdade de imprensa, honrar a Constituição Federal e venerar a democracia”, disse,

Depois da cerimônia, Lula saiu do Congresso para subir a rampa presidencial.