Pacheco: Tempo dirá se foi eleição mais importante desde a redemocratização

O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), elogiou a competência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), na cerimônia de posse no Congresso. Pacheco ainda destacou que a democracia foi testada na eleição presidencial de 2022 e saiu vitoriosa. “O tempo dirá se foi eleição mais importante desde a redemocratização.” Segundo Pacheco, os novos líderes do Executivo do País terão um grande desafio pela frente: o de unificar o País.

“Há um sentimento de renovada confiança por estarmos diante de dois homens públicos experientes, capazes e habilidosos”, disse Pacheco.

O presidente do Congresso ressaltou os oito anos de experiência de Lula no Planalto, marcados por “inclusão social, crescimento econômico e respeito às instituições”.

No caso de Alckmin, destacou que era adversário político de Lula no passado e que, agora como vice, mostra “um sinal claro de que o interesse do País está além e acima de questões partidárias”. “Um sinal de que é preciso unir forças pelo Brasil.”

“Como todo novo começo, o Brasil ganha fôlego e se enche de expectativas próprias de quem foi agraciado com uma outra chance Uma chance de fazer mais, de fazer melhor.”

Dentre os desafios, Pacheco destacou que é preciso “unificar um Brasil polarizado, garantir compromissos sociais e governar com responsabilidade fiscal”.

“Unir o País em prol de um objetivo comum é imperativo e urgente Reconciliar os brasileiros que discordaram sobre os rumos do País, incentivar atos de generosidade, desencorajar o revanchismo, coibir com absoluto rigor atos de violência, restabelecer a verdade, fortalecer a liberdade de imprensa, honrar a Constituição Federal e venerar a democracia.”

Estadão Conteúdo