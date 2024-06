Lula diz só perder para Dom Pedro 2º e Getúlio Vargas em experiência de ‘viver problemas’

JOSÉ MATHEUS SANTOS E LEONARDO VIECELI

RECIFE, PE, R ARROIO DO MEIO, RS (FOLHAPRESS)

O presidente Lula (PT) disse, nesta quinta-feira (6), que apenas duas pessoas tiveram mais experiência que ele no Brasil: Dom Pedro 2º, imperador do Brasil de 1831 a 1889, e Getúlio Vargas, presidente do Brasil entre 1930 e 1945 e de 1951 a 1954.

“Possivelmente, muita gente me olha e fala: ‘o Lula nem diploma universitário tem’. Só tem três pessoas que têm mais experiência que eu neste país. Três pessoas. D. Pedro [2º], que governou durante quase 70 anos até a Proclamação da República. O Getúlio Vargas, que fez a Revolução de 30, ficou até 1945 e depois foi eleito em 1954. Depois dos dois, só eu. Ninguém tem a quantidade de experiência que eu tenho, de viver problemas neste país”, afirmou Lula.

No discurso, Lula usou inicialmente a expressão “três pessoas”, mas a continuação da frase indica que se referia a apenas duas além dele. O presidente também errou o ano em que Getúlio Vargas foi eleito –ele ganhou, pelo voto popular, em 1950 e assumiu em janeiro de 1951. O ex-presidente se suicidou em 24 de agosto de 1954 no quarto presidencial na então sede do Poder Executivo, o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro.

A frase de Lula foi proferida durante discurso em Arroio do Meio (a 120 km de Porto Alegre), no Vale do Taquari, região devastada pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

No local, Lula anunciou novas medidas econômicas de apoio ao estado, como o pagamento de duas parcelas do salário mínimo para trabalhadores. Como contrapartida, as empresas devem se comprometer a não demitir os funcionários que receberão o valor.

O governador Eduardo Leite (PSDB) não participou do evento, que contou com a participação de ministros do governo, como Paulo Pimenta, a Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul.