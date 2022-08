Lula diz que Bolsonaro é pessoa ‘desequilibrada mentalmente’

As declarações do ex-presidente ocorrem no mesmo dia em que Bolsonaro se envolveu em confusão com apoiadores e demonstrou irritação

Leonardo Augusto e Victoria Azevedo

Belo Horizonte, MG e São Paulo, SP

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) é uma pessoa “desequilibrada mentalmente” e “desestruturada do ponto de vista psicológico”.

As declarações do ex-presidente ocorrem no mesmo dia em que Bolsonaro se envolveu em confusão com apoiadores e demonstrou irritação com auxiliares.

“Estamos enfrentando uma pessoa desequilibrada mentalmente, uma pessoa desestruturada do ponto de vista psicológico, que acha que polícia tem que matar e não prender, que tem que vender arma e não livro, que tem que estimular o ódio e não o amor”, disse Lula.

O petista participou de seu primeiro comício após o início da campanha eleitoral, na praça da Estação, em Belo Horizonte (Minas Gerais), nesta quinta-feira (18).

Mais cedo, Bolsonaro se envolveu em uma confusão após ter sido chamado de “tchuchuca do centrão” pelo youtuber Wilker Leão, na saída do Palácio da Alvorada, em Brasília.

Gravando com o celular em meio a apoiadores do presidente, o youtuber questionou o presidente sobre a sanção ao projeto que delimitou a delação premiada. Ele foi jogado no chão, e seguranças tentaram afastá-lo.

Na sequência, Wilker chamou Bolsonaro de “tchutchuca do centrão” e o xingou de “safado”, “covarde” e “vagabundo”. Ao se aproximar novamente, o chefe do Executivo agarrou o youtuber pela camisa e pelo braço e tentou tirar o celular de sua mão.

Em São José dos Campos, no interior de São Paulo, Bolsonaro se irritou com jornalistas e gritou com sua própria equipe. Enquanto discutia com os jornalistas, Bolsonaro se incomodou com alguém de sua própria equipe e gritou: “Ninguém bota a mão em mim! Ninguém bota a mão em mim!”.

No ato em que criticou o presidente, Lula estava ao lado do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), candidato ao Governo de Minas, de Alexandre Silveira (PSD), candidato ao Senado, e do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), vice de Lula. O deputado federal André Janones (Avante-MG), que abandonou a candidatura à presidência para apoiar o petista, também compareceu ao evento.

Kalil tem como estratégia colar sua candidatura à do ex-presidente Lula na tentativa de crescer nas pesquisas de intenção de voto.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lidera a disputa eleitoral no estado com 47% das intenções de voto, ante 23% de Alexandre Kalil (PSD), segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta (18).

O ex-prefeito tem rodado o interior ao lado de líderes do PT no estado. Seu candidato a vice é o deputado estadual petista André Quintão. Por todos os locais onde discursa é grande o número de cartazes e faixas com fotos de Lula.

Como o jornal Folha de S.Paulo mostrou, Zema voltou a usar as redes sociais nesta quinta (18) para provocar Kalil, seu principal adversário na tentativa de reeleição.

“Tem gente que gosta de gritaria e palanque, mas nós mineiros queremos saber mesmo é de trabalho”, postou o governador.

O ato na Praça da Estação teve organização de mega-evento. Uma das pistas da avenida Teresa Cristina, que passa pela Praça da Estação, foi fechada ainda no início da tarde.

Sem trânsito, a via foi utilizada para montagem de barracas de candidatos a deputado estadual e federal para distribuição de santinhos.

Na área, foram expostos para venda toalhas, bonés e camisas estampadas com fotos de Lula e as iniciais PT.

Um caminhão posto móvel integrado das polícias civil e militar foi estacionado no acesso do público. Não havia detectores de metal em pelo menos uma das duas entradas para o público, mas todos passavam por revista feita por seguranças.