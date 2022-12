Lula diz a aliados que Gleisi não será ministra e seguirá no comando do PT

As declarações foram dadas a membros do PT e a representantes das bancadas da legenda no Congresso Nacional em reunião na tarde desta quinta no CCBB

Victoria Azevedo, Julia Chaib e Alexa Salomão

São Paulo, SP e Brasília, DF

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou a aliados nesta quinta-feira (1º) que a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) seguirá na presidência do partido -e, portanto, não será ministra em seu governo.

As declarações foram dadas a membros do PT e a representantes das bancadas da legenda no Congresso Nacional em reunião na tarde desta quinta no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) de Brasília, sede do governo de transição.

A deputada federal está na presidência do partido há cinco anos -e seu mandato acaba em 2024. O artigo 33 do estatuto do PT proíbe o acúmulo de funções e, em caso de nomeação, determina a convocação de nova eleição entre os membros do diretório em até 60 dias. De imediato, assumiria um dos vice-presidentes.

De acordo com relatos, na reunião, Lula ressaltou a importância de manter o partido fortalecido.

Além de coordenadora da campanha e uma das comandantes da equipe de transição, Gleisi vinha sendo cotada para diferentes funções na Esplanada.