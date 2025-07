Lula dá caixa da Friboi a premiê do Vietnã, que retribui com filé de peixe

GUILHERME BOTACINI

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu de presente ao primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh, uma caixa com a marca Friboi (empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista), neste sábado (5), simbolizando acordo comercial que abriu o mercado do país asiático à carne bovina. Em troca, ele recebeu uma caixa escrito “filé de peixe” e a marca Ninefish.

Os dois líderes se encontraram no Rio de Janeiro em reunião de trabalho em meio aos eventos em torno da cúpula de líderes do Brics, que ocorre domingo (6) e segunda (7). O Vietnã se tornou país parceiro do grupo recentemente.



Em comunicado sobre a reunião bilateral, o Palácio do Planalto limitou-se apenas a dizer sobre o assunto que os dois “celebraram a concretização da primeira exportação de carne bovina brasileira para o Vietnã e da primeira exportação de tilápia vietnamita para o Brasil”, e que o premiê ressaltou a importância de investimentos brasileiros no país, “em especial na área de processamento de proteína animal”.

A abertura de mercados asiáticos para produtos agropecuários brasileiros, em particular a carne bovina, é um dos objetivos do governo Lula em viagens recentes ao continente. Além do Vietnã, o petista esteve também no Japão no primeiro semestre, onde também discutiu eventual acordo -no caso dos japoneses, por enquanto sem sucesso.

Logo após a presença da comitiva brasileira em Hanói, em março, a JBS, dona da Friboi, anunciou que iria investir US$ 100 milhões (cerca de R$ 540 milhões, em valores atuais) na construção de duas fábricas no

Vietnã, visando expandir sua presença na região e fortalecendo a posição no mercado global.

Segundo comunicado da companhia à época, as plantas serão responsáveis pela produção de carne bovina, suína e de aves, e utilizarão, principalmente, matérias-primas importadas do Brasil, destinadas a abastecer o mercado vietnamita e de outros países do Sudeste Asiático.

“As novas fábricas no Vietnã não serão apenas uma expansão de capacidade produtiva, mas um investimento com propósito: gerar valor para a economia local, criar empregos qualificados, contribuindo para a segurança alimentar em todo o Sudeste Asiático”, disse o presidente da Friboi, Renato Costa, no comunicado da empresa.

O Vietnã é um dos países mais afetados pelas tarifas impostas a outros países por Donald Trump em abril, com 46% de sobretaxa aos produtos exportados aos Estados Unidos. Washington é um dos principais exportadores de carne bovina a países asiáticos.

No começo deste mês, os dois países anunciaram um acordo comercial preliminar que reduz a taxa a 20% para a maioria dos produtos vietnamitas.

O texto ainda deve manter tarifa de 40% para mercadorias classificadas como transbordo, ou seja, que têm origem em outros países -uma medida de Washington para impedir que a China contorne tarifas passando os produtos por portos de outros países.

Além de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, hoje são membros plenos do Brics Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. A Arábia Saudita, convidada em 2023, nunca oficializou seu ingresso, mas tem escalado representantes para as reuniões.

Já os países parceiros são: Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda e Uzbequistão. O Vietnã vinha resistindo a aceitar o convite feito no ano passado, uma decisão vista como coerente com a tradição diplomática do país de manter independência das principais alianças internacionais -conhecida como diplomacia do bambu.