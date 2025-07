Brasil registra morte de 222 cavalos com suspeita de contaminação por ração, diz ministério

RAQUEL LOPES

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O Ministério da Agricultura e Pecuária já contabiliza 222 mortes de cavalos em diferentes estados do país com suspeita de ligação ao consumo de uma ração fabricada pela empresa Nutratta Nutrição Animal.

A empresa foi procurada pela reportagem, mas não retornou até a publicação deste texto.

Em comunicado divulgado no dia 17 de junho nas redes sociais da empresa, a Nutratta afirmou que, desde os primeiros sinais de anormalidade, agiu com responsabilidade, cautela e colaborou com os órgãos competentes.

Disse ainda que, até o momento, não há evidências de contaminação ou falhas nos produtos destinados aos bovinos. Já a fábrica que produz a linha de ração para cavalos foi interditada pelo Mapa, e amostras foram coletadas para análise.

“Ressaltamos que o nosso pronunciamento, nesse momento, não se deu por omissão, mas sim por respeito à busca da verdade – um dos valores inegociáveis da empresa. Preferimos adotar uma postura responsável e conservadora, ao invés de emitir alerta sem fundamentação técnica ou orientações precipitadas diante de um cenário desconhecido, sensível e sem precedentes.”

Desde o primeiro comunicado, segundo o ministério, a Fiscalização Federal Agropecuária passou a conduzir investigações nos estabelecimentos onde foram registrados casos de adoecimento e morte de equinos.

“Até o momento, os casos apresentaram associação com o consumo de rações da empresa citada”, disse por meio de nota.

Atualmente, o ministério investiga outras 195 mortes suspeitas, sendo 40 casos no sudoeste da Bahia, 70 em Goiânia (GO), 34 em Jarinu (SP), 10 em Santo Antônio do Pinhal (SP), 18 em Uberlândia (MG), 8 em Guaranésia (MG), 8 em Jequeri (MG) e 7 em Mariana (MG).

Apesar do avanço nas apurações, a ausência de registros formais por meio da ouvidoria –canal oficial para denúncias– tem dificultado o andamento das investigações. Outro desafio enfrentado pela fiscalização é a manifestação tardia dos sintomas nos animais, que muitas vezes surgem depois da suspensão da ração.

“A evolução clínica dos equinos, marcada por insuficiência hepática e uma piora repentina, tem tornado ainda mais complexa a estimativa precisa do número total de óbitos”, informou a pasta, em nota.

Desde o recebimento da primeira denúncia, o ministério realizou duas fiscalizações no único estabelecimento da empresa Nutratta Nutrição Animal. Durante as inspeções, foram encontradas irregularidades que levaram à suspensão cautelar da produção de todas as rações da empresa.

A fabricante ingressou com um mandado de segurança contra as medidas adotadas, e o ministério já apresentou os esclarecimentos ao Poder Judiciário, aguardando agora a decisão da Justiça.

Além da suspensão da fabricação, o Mapa também determinou a interrupção da comercialização de todos os produtos fabricados pela Nutratta. O escopo da restrição foi gradualmente ampliado, à medida que novas informações e indícios sobre a possível relação entre a ração e as mortes dos animais foram sendo reunidos.

O ministério pede ainda que qualquer informação ou denúncia relacionadas ao caso sejam encaminhadas por meio da ouvidora.