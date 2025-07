Valdemar elogia Michelle e diz que ela é a única, além de Bolsonaro, que venceria Lula em 2026

ARTHUR GUIMARÃES DE OLIVEIRA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, elogiou neste sábado (5) a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro e disse que, segundo pesquisas internas, ela é a única, além de Jair Bolsonaro (PL), que venceria Lula (PT) no segundo turno.

As declarações foram dadas em encontro do PL Mulher em Guarulhos (SP). No evento, o líder da legenda voltou a dizer que Bolsonaro é o candidato do partido para 2026 e que a escolha de eventual substituto cabe ao ex-presidente.

Com Bolsonaro inelegível até 2030 em razão de condenações na Justiça Eleitoral, nomes cotados para substitui-lo como candidato da direita ao Palácio do Planalto em 2026 têm se movimentado.

Segundo pesquisa Datafolha, tanto o ex-presidente como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), empatariam com Lula em um eventual segundo turno. Em relação a Michelle, o petista ficaria quatro pontos à frente, no limite da margem de erro de dois pontos, o que torna uma situação de empate técnico improvável.

No encontro deste sábado, a ex-primeira-dama voltou a defender a candidatura do marido em 2026 e ironizou curso organizado pelo PT sobre evangélicos.

Presidente da ala feminina da legenda, Michelle capitaneou a reunião com lideranças partidárias ao lado da deputada federal Rosana Valle (PL-SP), que lidera a executiva estadual do PL Mulher, e de Valdemar .

No discurso, a ex-primeira-dama afirmou que o “outro lado” está incomodado e prestando atenção às redes sociais da legenda, tanto que lançou um curso sobre evangélicos. A fala faz referência à iniciativa da Fundação Perseu Abramo, braço de estudos do PT.

“Lançaram um curso para os evangélicos. Uau, sucesso total. Sabe quantos inscritos? Setecentas pessoas. Setecentas pessoas inscritas no curso do outro lado. Do Brasil inteiro, né? Assim, o Brasil, na verdade, ele tem o quê, quase 214 milhões de pessoas?”, disse ela.

Michelle afirmou que a esquerda precisa de “dinheiro para converter” e que estaria tentando ocupar espaços dentro das igrejas, lugar onde estariam, segundo ela, o púlpito da direita e o reduto deste público.

O discurso religioso também marcou o momento em que a ex-primeira-dama se referiu a Bolsonaro. Michelle afirmou que o marido ainda sofre as sequelas da facada que recebeu em 2018, mas disse que ele compreende o “chamado” que recebeu.

“Não fui eleita pelo povo, mas trabalhei ao lado de um homem que foi levantado por Deus para mudar a história política desta nação, e, com certeza, em 2026, ele vai voltar, porque essa mentira, todo esse projeto do mal contra a vida dele não vai prevalecer. Não existe democracia sem candidatura de Jair Bolsonaro em 2026.”

Ela disse ser preciso desconstruir mentiras propagadas pela esquerda, destacou o desempenho superior da direita nas redes sociais e criticou iniciativas de regulação das plataformas.

“Hoje, só existem dois lados na política brasileira: ou você é do lado do bem ou você é do lado do mal. Ou você é do lado da morte ou você é do lado da vida. Não existe meio-termo. Não existe ficar em cima do muro.”

O ex-presidente fez uma breve aparição no evento por vídeo. A participação durou cerca de dois minutos e meio. Ele parabenizou mulheres que participam da política e disse que logo será questão do passado o que ele classificou como “esse momento de angústia”.

No encerramento, Valdemar também ironizou o PT. “Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de ver só gente boa, só cara boa. Isso é impossível de acontecer em uma reunião do PT. É impossível de acontecer”, afirmou, entre risos e aplausos.