Lula critica Elon Musk durante lançamento de programa na Amazônia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou nesta terça (9) o programa União com Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais na Amazônia, que contará investimento de R$ 730 milhões para a preservação do bioma.

Durante o evento, o presidente da República aproveitou para alfinetar Elon Musk, bilionário dono do X.

“E muita gente não leva a sério o que significa a manutenção das florestas para a manutenção da qualidade de vida nessa enorme casa que é a Terra. E daqui não podemos fugir. Tem até bilionário tentando fazer foguete para achar algo no espaço, mas não tem”, disse Lula.

A declaração acontece em meio a uma troca de rusgas entre Elon Musk e o ministro do STF Alexandre de Moraes. O sul-africano vem alfinetando Moraes desde o último sábado e nesta segunda (8) chamou o ministro de “ditador” e falou que ele tem Lula na coleira.

Programa

A iniciativa prevê R$ 730 milhões em investimentos para promover o desenvolvimento sustentável e combater o desmatamento e incêndios florestais em 70 municípios prioritários na Amazônia. Os municípios aptos a participar da iniciativa foram responsáveis por cerca de 78% do desmatamento no bioma no ano de 2022

A ministra do meio ambiente, Marina Silva citou o projeto como “a menina dos nossos olhos”. “Não vai se combater desmatamento em bioma apenas com controle, mas quando manter a floresta em pé for mais vantajoso do que com ela derrubada”,