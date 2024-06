Lula convoca reunião com reitores de universidades federais para tentar dar fim à greve

BRUNO LUCCA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O presidente Lula (PT) convocou uma reunião com reitores de universidades e institutos federais para tentar dar fim à greve dos professores. O encontro deve ocorrer na quinta-feira (6), em Brasília.

A pauta será o orçamento das instituições, que relatam problemas financeiros. Lula deve também pressionar pelo fim da paralisação dos docentes por reajuste salarial.

A greve completa 50 dias nesta terça (4). A categoria, representada pelo Andes (Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior), pede aumento salarial de 7,06% ainda em 2024, de 9% em janeiro de 2025 e de 5,16% em 2026.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos oferece, contudo, reajuste de 9% só em janeiro de 2025, e de 3,5% em maio de 2026. A pasta já disse não haver possibilidade de aumentar a proposta.

A convocação para a reunião ocorre após uma semana turbulenta para Brasília. Em 22 de maio, o governo assinou um acordo com o Proifes (Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico), uma das entidades que representam os professores federais, visando encerrar a greve.

Mas na quarta-feira (29) a Justiça Federal anulou o acordo, após ação movida pela Associação dos Docentes da Universidade Federal de Sergipe, um braço do Andes.

O juiz Edmilson da Silva Pimenta, da 3ª Vara Federal de Sergipe, argumentou na decisão que um acordo da gestão Lula com apenas uma entidade pode prejudicar os “direitos pleiteados pelo movimento paredista dos docentes que não são representados pela referida entidade”. E citou a como agravante o fato de o Proifes não possuir registro sindical, sendo uma federação de sindicatos.

Nesta segunda (3) houve então um encontro entre representantes do Andes e do governo, que reiterou a impossibilidade de aumentar o reajuste oferecido. Descontentes, os sindicalistas exigiram uma nova rodada de negociação.

Inicialmente, a demanda foi negada. Após novos protestos e a ocupação de uma das salas do Ministério da Gestão, a reunião foi marcada para o dia 14.

Ao menos 63 universidades e institutos federais seguem em greve.

UNIVERSIDADES E INSTITUTOS FEDERAIS EM GREVE

Universidade Federal do Rio Grande

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

Universidade Federal do Ceará

Universidade Federal do Cariri

Universidade de Brasília

Universidade Federal de Juiz de Fora

Universidade Federal de Ouro Preto

Universidade Federal de Pelotas

Universidade Federal de Viçosa

Universidade Federal do Espírito Santo

Universidade Federal do Maranhão

Universidade Federal do Pará

Universidade Federal do Paraná

Universidade Federal do Sul da Bahia

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Universidade Federal de Rondônia

Universidade Federal de Minas Gerais

Universidade Federal de Roraima

Universidade Federal de São João del-Rei

Universidade Federal de Pernambuco

Universidade Federal de Catalão

Universidade Federal do Oeste da Bahia

Universidade Federal de Santa Maria

Universidade Federal de Tocantins

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Universidade Federal Fluminense

Universidade Federal de Alagoas

Universidade Federal do Agreste de Pernambuco

Universidade Federal Rural de Pernambuco

Universidade Federal de São Paulo

Universidade Federal da Bahia

Universidade Federal do ABC

Universidade Federal Rural da Amazônia

Universidade Federal de Campina Grande

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Universidade Federal do Acre

Universidade Federal de Lavras

Universidade Federal de São Carlos

Universidade Federal de Goiás

Universidade Federal de Santa Catarina

Universidade Federal do Amapá

Universidade Federal do Sergipe

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Universidade Federal do Oeste do Pará

Universidade Federal de Mato Grosso

Universidade Federal de Uberlândia

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri

Universidade Federal do Piauí

Instituto Federal do Sul de Minas Gerais

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Instituto Federal do Piauí

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-riograndense

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca

*Segundo o Andes