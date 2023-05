Lula comemora aprovação de PL de igualdade salarial e fala em ‘vitória importante’

A vitória já tinha sido comemorada pelo presidente ao final do discurso no evento de relançamento do Conselhão, nesta quinta

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, comemorou nesta quinta-feira, 4, a aprovação do Projeto de Lei (PL) da igualdade salarial para homens e mulheres que exercem a mesma função no trabalho. Ao agradecer deputados, Lula classificou a aprovação como uma “vitória importante”. “A Câmara acaba de aprovar, por maioria absoluta, a igualdade de salários entre mulheres e homens. Uma vitória importante para que, de uma vez por todas, tenhamos salários iguais para trabalhos iguais”, publicou Lula nas redes sociais. Leia também Lula vai discutir PAC após voltar da Inglaterra e quer investimentos estrangeiros no programa

Operação da Receita mira R$ 350 mi em despesas de saúde fictícias no IR

TSE cassa prefeito em Santa Catarina e torna Hang inelegível A vitória já tinha sido comemorada pelo presidente ao final do discurso no evento de relançamento do Conselhão, nesta quinta. “Agradeço as deputadas e deputados pelos votos favoráveis ao projeto apresentado por nosso governo no dia 8 de março”, finalizou Lula na mensagem. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, por 325 a 36 votos, o PL enviado pelo Executivo que estabelece a igualdade salarial e remuneratória entre mulheres e homens que exercem a mesma função. O texto, relatado pela deputada Jack Rocha (PT-ES), vai ao Senado. Estadão conteúdo CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE