Lula cita BBB 22 em discurso e fala em suposta fraude em votação

O ex-presidente Lula, 76, comentou sobre o Big Brother Brasil 22 (Globo) em um discurso e, sem citar nomes, repercutiu boatos de que um dos participantes do reality estaria usando robôs para conquistar mais votos nos Paredões.

“Estão votando agora para ver o cara que vai ganhar, e tem um cara agora que está com um esquema de computador, é uma indústria de telefonema para a Rede Globo para ele ser indicado”, disse ele, que confundiu o método atual de votação, no discurso feito nesta terça-feira (26), transmitido através do canal do Partido dos Trabalhadores no YouTube.

O ex-presidente segue dizendo que, apesar de não assistir ao programa, ouviu uma conversa sobre a suposta fraude. “Um cara que é mais abastado lá, me parece que tem mais dinheiro, ele montou uma fábrica de computador para mandar mensagem para votar nele”, completou.

“Então, enquanto o cara não tem, tem que pegar alguém para pegar o telefone e ligar, o cara tem uma fábrica. Que estupidez é essa?”. Apesar de não citar nomes, o discurso foi ligado a Arthur Aguiar. Existem rumores nas redes de que o finalista do BBB estaria sendo favorecido por robôs, com ajuda de sua esposa Maíra Cardi fora da casa.

A final do BBB 22 acontece nesta terça-feira (26), e apresenta uma formação inédita, pela primeira vez com três homens disputando pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.