Lula agradece solidariedade à Janja após ataques

A primeira-dama Janja teve a sua rede social ‘X’ hackeada ontem à noite, e o invasor postou ofensas contra ela e o presidente Lula

Na noite de ontem (11), o perfil no X, antigo Twitter, da primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, a Janja, foi hackeado, e o invasor publicou ofensas contra ela e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A conta foi bloqueada por volta das 23h, e a Polícia Federal instaurou um inquérito para aprofundar a investigação do caso.

Ainda ontem, Lula chegou a repostar a mensagem de Paulo Pimenta, Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, que dizia que os criminosos seriam identificados e responderiam pelo crime.

E hoje, o presidente fez uma postagem agradecendo o recebimento de mensagens em solidariedade à primeira-dama, e disse que “não podemos tolerar mais episódios como esses contra as mulheres”.