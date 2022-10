Lula acompanhará apuração em hotel em SP e deve ir à Paulista independentemente do resultado

Devem estar com ele integrantes da coordenação da campanha, além de aliados e da sua esposa, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja

Victoria Azevedo

São Paulo, SP

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá acompanhar a apuração dos votos em um hotel no centro de São Paulo neste domingo (2).

Devem estar com ele integrantes da coordenação da campanha, além de aliados e da sua esposa, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja.

Os deputados federais Marcio Macedo, tesoureiro da campanha, e Reginaldo Lopes, líder do PT na Câmara, já estão no local.

Mais de 400 jornalistas, de veículos nacionais e internacionais, foram credenciados pela equipe do petista. É esperado que Lula faça um pronunciamento à imprensa quando os resultados forem anunciados.

Como o próprio ex-presidente afirmou no sábado (1º), ele irá participar de ato na avenida Paulista à noite, independentemente do resultado.

“Amanhã estarei festejando, se ganhar no primeiro turno, se for para o segundo, nós vamos para a [avenida] Paulista fazer festa. E vamos trabalhar, porque ressurgir das cinzas como nós ressurgimos é motivo de muita alegria, de muita vitória e de muita luta que vamos ter que fazer daqui para a frente”, afirmou Lula.

O ex-presidente votou na manhã deste domingo em escola em São Bernardo do Campo. Ele estava acompanhado de Janja, de seu vice, Geraldo Alckmin, de Fernando Haddad, de Gleisi Hoffmann e de Márcio França.

Para acessar o auditório onde Lula deverá discursar, as pessoas tiveram que passar por revista com detectores de metal.