Luis Miranda afirma que áudio é de 2020 e foi editado. Ouça

O deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) foi acusado nesta quinta-feira (1º) de tentar negociar vacinas contra a covid-19 junto ao Ministério da Saúde. Quem fez a acusação foi o empresário Luiz Paulo Dominguetti Pereira, representante da Davati Medical Supply no Brasil.

Após ser acusado, Luis Miranda adentrou a sala onde ocorre a sessão com o depoimento com Dominguetti e falou rapidamente com o presidente Omar Aziz (PSD-AM) e o relator Renan Calheiros (MDB-AM). Depois, Omar e outros senadores se reuniram com Miranda em uma sala.

“Fiz questão que tivessem testemunhas da minha conversa com ele para que depois não pairasse dúvida de que eu teria induzido”, explicou Omar Aziz.

Luis Miranda disse a Aziz que o áudio é antigo, não trata de vacinas e foi editado para prejudicá-lo. “O que ele [Miranda] disse é que esse áudio é de 2020, que é uma negociação nos Estados Unidos, não tem nada a ver com o Brasil. É um áudio que nem se falava em vacinas e que está editado aqui para prejudicá-lo. Ele foi agora à polícia levar o áudio completo, fazer uma denúncia-crime e irá dispor para a gente a edição do áudio”, explicou o presidente da CPI.

