Luis Miranda entra na sala da CPI após ser acusado; Dominguetti terá celular apreendido

Deputado invadiu sessão após Luiz Paulo Dominguetti acusá-lo de tentar negociar vacinas e apresentar áudio inconclusivo

O deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) foi acusado nesta quinta-feira (1º) pelo empresário Luiz Paulo Dominguetti Pereira de tentar negociar aquisição de vacinas contra a covid-19 junto ao Ministério da Saúde. Em seguida, Luis Miranda adentrou a sala onde ocorre a sessão da CPI da Pandemia.

Luis conversou brevemente com o presidente Omar Aziz (PSD-AM) e o relator (MDB-AL) e saiu em seguida. A presença do deputado irritou alguns senadores, como Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e Fernando Bezerra (MDB-PE) .”O investigado conversando com o relator, presidente?!”, indagou Flávio. “Tem que mandar prender”, esbravejou Bezerra.

No momento da entrada de Luis Miranda, os senadores ainda discutiam a denúncia feita por Dominguetti. O empresário mostrou mensagem de voz que Miranda teria enviado ao CEO da Davati, Cristiano Alberto Carvalho. Nela, o deputado chega a dizer: “Você sabe que eu tenho um pagador com potencial de pagamento instantâneo, porque ele compra o tempo todo lá, em quantidades menores, obviamente. […] Eu não vou perder mais tempo com esse comprador, porque desgastou muito meu irmão nos últimos 60 dias.”

Este áudio teria sido enviado pelo CEO da Davati a Dominguetti há alguns dias, após o depoimento de Luis Miranda e o irmão dele à CPI. Na mensagem, no entanto, Luis Miranda não cita diretamente a palavra vacina ou sinônimo, o que a torna inconclusiva. O empresário não conseguiu explicar o contexto e disse que somente o CEO poderia fazê-lo.

Diante da incerteza, o vice-presidente Randolfe Rodrigues (Rede-AP) determinou que a Polícia Legislativa apreenda o celular de Dominguetti e faça perícia do áudio mostrado por ele.