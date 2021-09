Luciano Hang diz que “será um prazer” depor à CPI

“Recebo com tranquilidade a informação que serei convocado para depoimento, como testemunha, na CPI da Covid-19”, declarou o empresário

O empresário bolsonarista Luciano Hang se manifestou sobre ter sido convocado à CPI da Pandemia. Os senadores aprovaram a convocação de Hang hoje e marcaram a oitiva para a próxima quarta-feira (29).

Luciano Hang afirmou, por meio de nota, que “será um prazer” depor aos senadores. “Recebo com tranquilidade a informação que serei convocado para depoimento, como testemunha, na CPI da Covid-19”, declarou. “Será um prazer estar presente e falar de todo o trabalho que nós fizemos, visando ajudar no enfrentamento da pandemia, buscando auxiliar na saúde do povo brasileiro e também na economia.”

Alinhado com o presidente Jair Bolsonaro, Hang conta que “desde o princípio, falamos que era preciso cuidar da saúde, sem descuidar da economia”. “Estou totalmente à disposição para esclarecer qualquer questionamento”, finalizou.

Hang foi convocado a pedido do relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL). O empresário deve ser perguntado sobre suspeita de que a declaração de óbito da mãe dele, Regina Hang, foi fraudada. É isso que diz um dossiê feito por 15 médicos que afirmam ter trabalhado na Prevent Senior.

Em vídeo publicado no Instagram, em 5 de fevereiro, Hang afirmou que Regina morreu vítima de covid e não foi medicada com ivermectina. O documento, no entanto, alega que a mulher recebeu, sim, o medicamento, além de tratamentos experimentais.