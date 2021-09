CPI aprova quebra de sigilos dos irmãos Trento

Danilo Trento depõe à CPI nesta quinta (23), mas tem se mantido em silêncio diante da maioria das perguntas

A CPI da Covid aprovou nesta quinta-feira (23) a quebra dos sigilos bancário, fiscal telefônico e telemático do empresário Danilo Trento, e de seu irmão, Gustavo Trento. Danilo depõe à comissão hoje, mas está se mantendo em silêncio diante da maioria das perguntas, amparado por um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal (STF) que lhe permite ficar calado frente a questionamentos que possam incriminá-lo.

Trento é apontado como um dos envolvidos na compra da vacina Covaxin contra a covid-19 ao Ministério da Saúde. O empresário teria ligação com o dono da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, e o empresário Marcos Tolentino, tido como dono da FIB Bank, que ofereceu garantia no contrato de aquisição do imunizante.

O relator Renan Calheiros (MDB-AL) tem perguntado sobre a relação de Trento com Maximiano, e ele se nega a responder. Por isso, o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) sugeriu as quebras de sigilos. “Ele voluntariamente não consegue discernir aqueles fatos que lhe comprometem criminalmente e aqueles que são corriqueiros”, disse Vieira.

A CPI já havia recebido documentos que mostram que Danilo Trento recebeu R$ 630 mil da empresa 6M Participações, que é de Francisco Maximiano, que, por sua vez, já transferiu R$ 92 mil a Trento. Além disso, o senador lembrou que o empresário já alugou jatinho em nome da 6M.

Danilo Trento é sócio da empresa Primarcial Holding e Participações, com sede em São Paulo e no mesmo endereço da empresa Primares Holding e Participações, cujo sócio é Francisco Maximiano. O empresário também teria relações comerciais com o suposto dono da FIB Bank, Marcos Tolentino. Trento, Maximiano e Tolentino são parceiros de negócio há pelo menos cinco anos, segundo documentos obtidos pela CPI.

Já Gustavo Trento trabalha na Precisa Medicamentos, recebendo salário mensal de R$ 6 mil. Ele não deve ser convocado para depor, uma vez que a CPI está próxima do fim dos trabalhos.