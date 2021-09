Danilo Trento se nega a falar sobre relação com a família Bolsonaro

Depois, Trento retificou e disse que não possui relação, mas que apenas conhece Flávio Bolsonaro. Ele também negou a falar sobre sua empresa

O empresário Danilo Trento, que depõe à CPI da Pandemia nesta quinta-feira (23), respondeu de forma confusa uma pergunta sobre a família Bolsonaro. O relator Renan Calheiros (MDB-AL) perguntou qual a relação dele com os Bolsonaros, e ele disse que ficaria em silêncio.

Trento pode se manter em silêncio apenas diante de perguntas que possam incriminá-lo. Como ele se negou a falar qual a relação com a família Bolsonaro, os senadores entendem inicialmente que aquela questão pode complicá-lo perante a Justiça. “Estranho”, opinou o senador Humberto Costa (PT-PE).

Depois, Trento retificou e disse que não possui relação, mas que apenas os conhece. “Alguns, publicamente; outros, em eventos”, afirmou o empresário. Ele não revelou quais dos membros da família já viu pessoalmente.

O depoimento prosseguiu, e Renan Calheiros perguntou qual o endereço da empresa Primarcial Holding e Participações, da qual Danilo Trento é sócio. Ela fica no mesmo endereço da empresa Primares Holding e Participações, de Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos. Trento ficou em silêncio mais uma vez.

Em seguida, o empresário pediu para conversar de forma reservada com os dois advogados que o acompanham no depoimento. Foi a segunda vez nesta manhã que Trento solicitou reunião fechada com os defensores. O Supremo Tribunal Federal (STF) lhe dá este direito mediante habeas corpus.

Cerca de trinta minutos depois, Trento foi novamente perguntado a respeito. Desta vez, ele se retratou e disse que participou de “eventos públicos” com o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ).

Randolfe Rodrigues (Rede-AP) perguntou se Trento conhece o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). O empresário disse que não. Randolfe, então, mostrou conversa do próprio Trento com o empresário Marconny Faria no dia 13 de junho de 2020, em que ele fala “O Eduardo me conhece”.

O senador insistiu, provando a Trento que a fala dele sobre Eduardo estava documentada. O empresário se retratou e disse que ficaria em silêncio.

O depoimento prossegue. Assista ao vivo: