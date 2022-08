Locutor Silvio Luiz declara seu voto em Bolsonaro e diz ter recebido ligação do presidente

O texto de Silvio alcançava, no início da tarde desta sexta-feira (19), mais de 29 mil curtidas. Nos comentários, internautas parabenizaram

Um dos jornalistas esportivos há mais tempo em atividade no país -sua carreira começou em 1954, como repórter de campo da TV Paulista- o locutor Silvio Luiz, 88, declarou seu voto nas redes sociais, e chamou atenção ao fazer um comentário na noite desta quinta-feira (18).

Autor de bordões “Olho no lanceeeee!”, “Pelo amor dos meus filhinhos” e “Pelas barbas do profeta”, Silvio disse no Twitter que havia acabado de receber um telefonema de Jair Bolsonaro (PL), e que o presidente, “com aquela humildade que vocês conhecem”, conversou com ele sobre futebol “e também sobre o que poderá acontecer caso o povo o não tenha juízo para votar”.

Ele finalizou: “É por isso que sou “dois patinhos na lagoa”, escreveu, fazendo referência ao número do Partido Liberal. Procurado pela Folha de S.Paulo, Silvio respondeu: “Sobre política não falo”. Em outra mensagem, afirmou que sua posição “já está tomada, todas sabem qual é, e fim de papo”.

O texto de Silvio alcançava, no início da tarde desta sexta-feira (19), mais de 29 mil curtidas. Nos comentários, a maioria dos fãs e internautas parabenizaram o seu posicionamento político. Pouco tempo depois, ele fez outro tuíte pedindo respeito “para ser respeitado”.

“Tenho bons e velhos amigos petistas, mas nem por isso deixo de ir à casa deles e eles na minha. Nem por isso, deixo de almoçar ou jantar com eles, cada um com suas ideias e conceitos”, escreveu. Silvio trabalha atualmente na RedeTV! comentando as notícias esportivas do programa RedeTV! News e também no site da emissora.