Lira diz que ninguém representa mais Bolsonaro em Alagoas do que ele

“Ninguém vai roubar isso. Temos que saber diferenciar quem precisa de Bolsonaro e quem ajuda Bolsonaro a trabalhar”, disse

Guilherme Seto

São Paulo, SP

Em encontro com lideranças do agronegócio em Maceió na segunda-feira (8), Arthur Lira (PP) disse que “ninguém representa mais [Jair] Bolsonaro em Alagoas” do que ele. “Ninguém vai roubar isso. Temos que saber diferenciar quem precisa de Bolsonaro e quem ajuda Bolsonaro a trabalhar”, disse o presidente da Câmara.

“Foi nessa gestão que ocorreu a maior transferência de recursos para os municípios da história do país e Bolsonaro também concedeu o maior número de títulos de terras a assentados. O Brasil está no rumo certo, com redução da taxa de desemprego, deflação, e ninguém representa mais Bolsonaro em Alagoas do que eu”, completou.

A fala de Lira foi direcionada ao senador Fernando Collor (PTB), que tem usado a ligação com o presidente para alavancar sua candidatura ao Governo de Alagoas. O ex-presidente recebeu na última semana o apoio do PL, sigla de Bolsonaro.

O discurso de Lira aos empresários contrasta com o tom de sua campanha para reeleição no estado, ancorada no bordão “Arthur Lira é foda” e sem menções ao presidente da República.

O evento em Maceió tinha o propósito de reunir o senador Rodrigo Cunha (União Brasil), candidato de Lira ao governo, e os representantes do agronegócio.

Diferentemente do presidente da Câmara, Cunha não apoia a reeleição de Bolsonaro, que, como deputado, votou contra a cassação do então parlamentar Talvane Albuquerque, mandante do assassinato de sua mãe, Ceci Cunha. O presidente ainda discursou em defesa de Albuquerque em mais de uma ocasião.

Apoiado pela família Calheiros, o atual governador Paulo Dantas (MDB) tem liderado as pesquisas de intenção de votos.