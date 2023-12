Lira cobra ajuda do governo federal no caso da Braskem

A área da mina 18, que ameaça colapsar, já foi desocupada; pelo menos 50 mil pessoas foram afetadas até o momento

Diante do que está acontecendo em Maceió-AL, onde um bairro corre risco causado pelo iminente colapso de uma mina da Braskem, Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, pediu ao presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, a edição de uma medida provisória para enfrentar os problemas. “Precisamos ver como o governo federal pode ajudar Maceió neste momento”, disse Lira.

A área afetada fica na Lagoa Mundaú, no bairro do Mutange. As minas abertas para extrair o sal-gema estavam fechadas desde 2019, quando o Serviço Geológico Brasileiro confirmou que a atividade havia provocado um afundamento do solo da cidade.

A Defesa Civil de Maceió informou que o colapso da mina 18 pode acontecer a qualquer momento. Em nota, a Braskem disse que “segue acompanhando e compartilhando os dados de monitoramento em tempo real com as autoridades competentes”.

Em abril deste ano, a Câmara criou uma comissão externa para acompanhar o problema. O colegiado é coordenado pelo deputado Alfredo Gaspar (União-AL).