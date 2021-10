Líder do governo pede intervenção de Pacheco para indicação de Mendonça ao STF ser pautada

O líder do governo Bolsonaro no Senado entregou um requerimento a Pacheco com 16 assinaturas de titulares e outras 14 de suplentes da CCJ

Camila Mattoso

BRASÍLIA, DF

O senador Fernando Bezerra (MDB-PE) pediu nesta quinta-feira (14) a intervenção do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para que a indicação de André Mendonça ao STF (Supremo Tribunal Federal) seja pautada na CCJ (Comissão de Constituição de Justiça).



O líder do governo de Jair Bolsonaro no Senado entregou um requerimento a Pacheco com 16 assinaturas de titulares e outras 14 de suplentes da CCJ. Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente da CCJ, tem se negado a pautar a indicação há mais de 90 dias.



Alcolumbre tem dito que a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do STF, de não obrigar a votação lhe dá segurança jurídica para decidir o momento de pautar o tema. Em coletiva no Senado nesta quinta, Pacheco disse que trabalha pela realização da sabatina e que acredita na sua realização nas próximas semanas.



“Eu acredito muito em solução de consenso, a partir de diálogo e que nós possamos ter essa etapa vencida nas próximas semanas com a sabatina da indicação do ministro do STF”, disse.​