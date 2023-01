Lacalle Pou: Lula me trouxe otimismo, Uruguai não pode perder tempo

O presidente do Uruguai, Lacalle Pou, declarou que a reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva trouxe otimismo

O presidente do Uruguai, Lacalle Pou, declarou que a reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva trouxe otimismo. Lacalle destacou que o encontro foi produtivo e mostrou que o Uruguai não pode perder tempo nas suas negociações comerciais.

“A visão que o presidente Lula trouxe com sua equipe me gerou bastante otimismo. A questão é que o Uruguai não pode perder muito tempo. Temos que levar pouco tempo para fazer essas coisas, por isso levo uma visão positiva sobre essa reunião”, disse o presidente uruguaio.

Lula tenta frear as tratativas do Uruguai de negociar um acordo comercial com a China e agora tenta emplacar a ideia de falar com Pequim em bloco, por meio do Mercosul.

Ao citar a discussão que teve sobre a balança comercial com o presidente brasileiro, Lacalle reiterou ser preciso fazer um trabalho imediato. Apesar de diferenças ideológicas, o presidente disse que há boas intenções em ambos os países, reiterando o tom amistoso do encontro.

Em um aceno ao mandatário uruguaio, Lula reconheceu que cada presidente quer proteger os interesses de seu país, mas reiterou que entende como necessário pensar em um desenvolvimento conjunto da América do Sul.

Lula receberá medalha por trabalho pelo meio ambiente

Após deixar a residência oficial do presidente do Uruguai, Lacalle Pou, com quem teve uma reunião bilateral, Lula segue para a prefeitura de Montevidéu.

Acompanhado pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, e por uma comitiva de ministros, incluindo o da Fazenda, Fernando Haddad Lá, o presidente brasileiro receberá a medalha oficial “Más Verde”. “Um reconhecimento aos esforços feitos pelo presidente Lula em defesa do Meio Ambiente, tanto em seus mandatos anteriores, quanto em suas declarações e ações recentes”, segundo justifica o Palácio do Planalto.

