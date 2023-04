Kátia Abreu leva Lula a se reconciliar com o agronegócio

Durante o governo de transição, Lula pediu para que Kátia integrasse o grupo que coordenaria as questões relativas ao agronegócio

Kátia Abreu, que comandou o Ministério da Agricultura entre os anos de 2015 e 2016, durante o governo Dilma Rousseff (PT), foi indicada para a vice-presidência do agronegócio do Banco do Brasil. Com essa indicação, o governo Lula busca se reconciliar com o agronegócio, que em sua grande maioria apoiou Jair Bolsonaro nas últimas eleições.

Neste cargo, a senadora deve receber um salário de quase R$ 70 mil. No final do ano passado, durante o governo de transição, Lula pediu para que Kátia integrasse o grupo que coordenaria as questões relativas ao agronegócio até a sua posse.

A área do BB é responsável por gerir uma carteira de crédito que superou R$ 309 bilhões no final do ano passado, o maior número de financiamentos para os produtores rurais do País.