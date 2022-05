Kassab consulta metade do PSD, e maioria tende a liberar apoio para presidente

Todos colocaram uma ressalva, no entanto: caso o partido não tenha um nome viável para a Presidência, deveria liberar os diretórios

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Presidente do PSD, Gilberto Kassab diz ter chegado quase à metade da consulta que faz aos diretórios estaduais do partido sobre a eleição presidencial. Dos 12 ouvidos, 9 defenderam candidatura própria: Rio de Janeiro, Amapá, Paraná, Rio Grande do Sul, Pará, Alagoas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Acre.

Todos colocaram uma ressalva, no entanto: caso o partido não tenha um nome viável para a Presidência, deveria liberar os diretórios para apoiar quem quiserem.

Hoje, esse é o cenário mais provável, visto que as alternativas buscadas por Kassab, como Rodrigo Pacheco (MG) e Eduardo Leite (PSDB) não aceitaram a missão.

Defenderam apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Bahia e o Amazonas, enquanto o Ceará tende a Ciro Gomes (PDT). Kassab diz não ter pressa para terminar o levantamento.