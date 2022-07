Kassab busca descolar Bolsonaro de seu apoio a Tarcísio em SP

Kassab desconversou sobre Bolsonaro, patrocinador do pleito do ex-ministro, estar frequentemente colocando em xeque o processo eleitoral

Bruno B. Soraggi

São Paulo, SP

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, justificou o apoio ao pré-candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) por ele “ser honesto” e “o melhor para São Paulo” e desconversou sobre o fato de o presidente Jair Bolsonaro (PL), patrocinador do pleito do ex-ministro, estar frequentemente colocando em xeque o processo eleitoral.

“São Paulo merece o Tarcísio. E o Tarcísio merece, por sua história, ser governador de São Paulo”, disse Kassab a jornalistas durante o evento no qual a aliança entre PSD e Tarcísio foi oficializada.

“Ele [Tarcísio] é bem preparado, tem capacidade de gestão. De todos aqueles que se apresentaram para ser candidato, ele é o melhor”, afirmou. O evento ocorreu na sede do PSD paulista, no centro de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (7).

Questionado sobre os flertes antidemocráticos de Bolsonaro, o ex-prefeito de São Paulo justificou que o apoio se dá no plano estadual e que questões nacionais ficam para o plano nacional.

“Nós estamos falando de candidato a governador e, portanto, nosso candidato a governador será o Tarcísio”, argumentou Kassab.

“Estamos aqui neste momento consolidando o entendimento com o pré-candidato Tarcísio, e o foco é justamente a gestão de São Paulo, a importância do estado de São Paulo. As questões nacionais são consideradas e colocadas em outro patamar, no patamar de discussões nacionais”, emendou.

Kassab acrescentou que o PSD “já concluiu todo o seu processo de escolha [de apoios]. “Já temos encaminhamento em todos os estados. As questões regionais são desvinculadas da questão nacional.”

Antes, ao discursar no evento, Kassab afirmou que o elo é um momento muito importante para o PSD. “Representa uma contribuição muito grande ao estado de São Paulo. Vai oferecer o que há de melhor.”

Sobre o candidato ao Senado pela sua coligação após a desistência do apresentador José Luiz Datena (PSC) de concorrer ao cargo, Tarcísio afirmou que vai “testar nomes” para ver “qual terá mais aptidão”.

“Temos partidos importantes conosco, e todos eles têm excelentes quadros”, disse, sem citar nomes sendo estudados.

A cerimônia também oficializou Felício Ramuth (PSD) como vice na chapa de Tarcísio. Ex-prefeito de São José dos Campos, Ramuth celebrou o apoio do seu partido à chapa, mas disse que essa aliança entre PSD e os demais partidos da coligação é feita “sem qualquer compromisso com o futuro”.

“É programática e pragmática. Vamos conseguir construir um plano de governo juntos para que a gente consiga transformar o estado de São Paulo “, disse ele.

“Quando falo sobre compromissos futuros, quis dizer um pouco sobre o fisiologismo, tão comum na política. Na troca de cargos, espaços, tudo será conquistado de acordo com a capacidade de trabalho”, explicou.

Tarcísio afirmou que o papel do vice na chapa vai ser “de transformação, vai somar muito”. “Vai ser melhor do que o papel do atual vice [Rodrigo Garcia, vice de João Doria], que virou governador e concorreu para essa tragédia que estamos vivendo hoje”, disse.

Os detalhes do acordo foram fechados em um em encontro de Kassab com o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira.

Kassab também conversou com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e com Gilberto Nascimento (PSC), além do próprio Tarcísio.

No evento desta quinta, o presidente do PSD negou a possibilidade de ser suplente do candidato a senador escolhido pela chapa -possibilidade também aventada quando Datena ainda era o postulante.

“Não vou participar das eleições deste ano, tenho a missão partidária. [Ser suplente de senador] não é nenhuma motivação, nenhuma reivindicação. Meu nome está à disposição, mas não é meu projeto. Meu projeto é ajudar a eleição do Tarcísio e ajudar a consolidação do partido”, apontou.