Justiça decide por afastar Euripedes da presidência do PROS

Dias antes da decisão final, o fundador do partido se desfez de bens adquiridos com o fundo partidário como revelou o Jornal de Brasília

Por Tereza Neuberger

A disputa pela presidência do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), teve seu desfecho nesta terça-feira (08), após decisão judicial desfavorável ao fundador do partido, Euripedes Junior. Dias antes da decisão final, Eurípedes se desfez de bens avaliados em R$50 milhões.

A peleja já se arrastava por dois anos e por volta das 14h, a 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal deferiu parecer dado pelo relator-desembargador Diaulas Costa Ribeiro, que anunciou por unanimidade a decisão de que a presidência nacional do PROS ficaria a cargo do secretário de comunicação do partido, Marcos Holanda, e acrescentou que a partir da sentença todas as ações do fundador do partido Euripedes Junior seriam consideradas nulas.

O executivo do partido resolveu levar aos tribunais a presidência da legenda após constatar o uso indevido do fundo partidário, por parte de Euripedes Junior. Um dos representantes do partido que preferiu não se identificar informou que além de adquirir muitos bens de alto valor, entre eles um helicóptero, que levava Júnior num trajeto de 50 KM entre Planaltina- GO até a sede do partido, localizada no Lago Sul, bairro nobre da capital federal.

Conforme revelado pelo Jornal de Brasília nesta segunda-feira (07), Euripedes Junior foi acusado de retirar bens do parque gráfico do partido, na região de Planaltina de Goiás. Por volta das 23h da última sexta-feira (04), duas carretas Scania foram flagradas carregando os materiais, o destino seria o estado de São Paulo. Euripedes foi denunciado não só por se livrar de materiais do parque gráfico como de outros bens adquiridos com fundo partidário, entre eles dez veículos, computadores, equipamentos de energia solar e móveis, o que totaliza cerca de R$ 50 milhões.

O fundador do partido possui um vasto histórico de desvios, e ainda pode recorrer da decisão no Supremo. Após a retirada do parque gráfico, a defesa de Eurípedes rechaçou a denúncia, dizendo que a retirada estava prevista por determinação legal e desautorizou Holanda por não possuir “qualquer legitimidade para registrar ocorrência ou exigir qualquer informação, posto que sequer é filiado ao Partido”.

Em nota o PROS afirma que Marcus Vinicius Chaves de Holanda, é o legítimo Presidente Nacional do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), eleito em Convenção Nacional realizada em 09/07/2020, de forma legal. “Marcus Holanda é filiado ao PROS desde setembro de 2016, sendo absolutamente ilegal sua desfiliação, afirma a nota.