João Campos e Tabata Amaral anunciam noivado: ‘Sim, com todo o meu coração!’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

João Campos, prefeito do Recife, e Tabata Amaral, deputada federal por São Paulo, anunciaram neste sábado (29) que ficaram noivos. A novidade foi compartilhada por eles em uma postagem conjunta nas redes sociais.

Na imagem, o casal exibem as alianças que passaram a usar. “Sim, com todo o meu coração!”, escreveu João na legenda. “Que Deus abençoe a família que hoje começamos a construir. Te amo demais da conta e pra sempre!”

Ambos filiados ao PSB, João e Tabata estão juntos desde 2019. No ano passado, ela contou que os dois se conheceram quando ela tentou criar uma comissão externa para fiscalizar o MEC (Ministério da Educação) e ele se tornou vice-presidente. Na época, os dois eram apenas amigos.

Foi quando ele resolveu, “do nada”, revelar a ela que tinha outro tipo de interesse. “Ele vira para mim um dia, num jantar, me senta do lado e se declara pra mim”, afirmou ela. “Meu amigo, de onde veio isso? Eu não estava preparada. Ele declarou amor já.”

Ela disse ainda que ficou sem reação. “Eu fiquei sem dormir, não sabia o que fazer”, afirmou. “E aí eu lembro que eu liguei pra uma amiga de madrugada e falei: ‘Esse menino pirou’.”