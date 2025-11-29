Menu
Economia
Feirão Limpa Nome da Serasa termina neste sábado com mais de 5,7 milhões de acordos fechados

A iniciativa reúne mais de 1,6 mil empresas, entre bancos, varejistas e operadoras de telefonia, oferecendo descontos de até 99%

Redação Jornal de Brasília

29/11/2025 17h23

Foto: José Cruz/Agência Brasil

O Feirão Serasa Limpa Nome, que começou na terça-feira, 25, e termina neste sábado, 29, já contabiliza mais de 5,69 milhões de acordos realizados em todo o país, segundo dados da Serasa.

Na tenda montada no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, foram concluídas cerca de 7,9 mil negociações presenciais desde o início do evento.

A iniciativa reúne mais de 1,6 mil empresas, entre bancos, varejistas e operadoras de telefonia, oferecendo descontos de até 99% e parcelamentos a partir de R$ 9,90. O feirão também promoveu palestras e atividades de educação financeira, com participação de nomes como Gil do Vigor, Thelma Assis e Thiago Godoy, o Papai Financeiro.

“Essa foi a maior tenda da nossa história. Além dos números impressionantes de atendimentos e acordos, os conteúdos de educação financeira tiveram uma ótima recepção por parte do público que nos visitou”, diz Fernando Gambaro, especialista em educação financeira da Serasa.

Segundo o Mapa da Inadimplência da Serasa, a capital paulista tem 5,2 milhões de pessoas negativadas e mais de 27 milhões de dívidas em aberto, somando R$ 39 bilhões. O valor médio dos débitos é de R$ 7,4 mil por pessoa.

A Tenda Serasa Limpa Nome funciona até as 18h deste sábado (29), no Vale do Anhangabaú, região central da capital.

Estadão Conteúdo

