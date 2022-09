Janja dá recado a Michelle: Não vou ser ‘ajudadora’, vou estar junto

Na última quarta-feira, 14, durante agenda de campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL), Michelle Bolsonaro afirmou que a mulher é a “ajudadora”

A esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, ironizou a fala da primeira-dama Michelle Bolsonaro e afirmou, ao lado do petista, que não será “ajudadora” do marido.

“Eu não vou te ajudar não, não vou ser ajudadora. Eu vou estar do seu lado, junto, lutando, para a gente dar de novo o Brasil da esperança que esse povo maravilhoso merece”, disse durante comício de Lula em Montes Claros (MG).

Na última quarta-feira, 14, durante agenda de campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL), Michelle Bolsonaro afirmou que a mulher é a “ajudadora” do esposo. Ela também afirmou que por ser “espiritual” e Jair Bolsonaro, “técnico”, eles se completam.

Estadão Conteúdo