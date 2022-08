Já tirou seu título de eleitor digital? Saiba como!

O título pode estar com você em qualquer lugar, basta baixar o aplicativo na loja do seu smartphone

Elisa Costa

[email protected]

Com o avanço tecnológico, agora fica mais fácil exercer a nossa cidadania. Mais de 27 milhões de eleitores e eleitoras já emitiram o e-Título, a versão digital do título de eleitor, que substitui o documento em papel. Qualquer pessoa que cadastrou a biometria na Justiça Eleitoral antes da pandemia e tem a fotografia exibida no app “e-Título” poderá usá-lo já no primeiro turno das próximas eleições, em 2 de outubro.

Criado em 2017, por iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, o aplicativo é gratuito e acessível para deficientes visuais, com baixa visibilidade ou daltonismo. Ainda apresenta informações do eleitor como a zona eleitoral, situação cadastral, certidão de quitação eleitoral e certidão de crimes eleitorais. Em caso de ausência no dia das eleições, também dá para comprovar a impossibilidade do exercício do voto pela ferramenta.

Pelo app ainda é possível manifestar o interesse em ser mesário voluntário no dia do pleito. Segundo o próprio Tribunal Superior Eleitoral (TSE), existem vários outros benefícios, como por exemplo, em casos de perda ou extravio do documento em papel. Sendo assim, o eleitor não precisa ir a uma unidade de atendimento para solicitar a segunda via, pois é válida a versão digital. Outro ponto positivo é a segurança dos dados, que são protegidos por uma senha de acesso.

Os dados do eleitor são atualizados automaticamente pelo sistema, se houver alguma mudança feita em cartório, central ou posto de atendimento. Contudo, o processamento dessas informações pode levar alguns dias. É importante dizer ainda, que o desbloqueio do aplicativo do e-Título com o reconhecimento da impressão digital ou facial não significa que a pessoa tem a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral. Mas se você não possui o cadastro biométrico, não se desespere! No dia das eleições, é só apresentar um documento oficial com foto junto ao título digital.

Vale ressaltar que a emissão do documento digital será suspensa no dia 2 de outubro, portanto, é preciso providenciá-lo antes disso. Se houver segundo turno, só será possível retirar o e-Título até a véspera, no dia 29 de outubro. Desde o lançamento da versão atualizada do app, no dia 23 de julho, até o dia 14 de agosto, mais de 500 mil downloads foram feitos, o que representa uma média de 35 mil por dia.

Segundo o TSE, a meta é transformar o e-Título numa central de prestação de serviços por dispositivos móveis. “A expectativa é que, em um futuro próximo, a maior parte do atendimento realizado pelo cartório eleitoral seja feito por dispositivo móvel, inclusive com a possibilidade de digitalizar e enviar documentos necessários para serviços como alistamento, transferência e revisão eleitoral”, explica o órgão.

Como fazer:

O primeiro passo é o download. O aplicativo “e-Título” pode ser baixado em smartphone ou tablet, nas plataformas iOS ou Android. Você vai encontrá-lo na Apple Store ou no Google Play.

Para o acesso ao documento, é necessário inserir alguns dados pessoais, como nome completo, data de nascimento, número do título ou CPF.

Caso existam informações divergentes àquelas registradas na Justiça Eleitoral, o sistema não liberará o acesso.

Eleitores em situação irregular não vão conseguir acessar o documento digital até entrar em contato com o cartório eleitoral para demais orientações.

Só é possível cadastrar um título por aparelho celular.