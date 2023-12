Irmão do governador do RJ é o alvo da operação da PF

As investigações identificaram que a organização criminosa entrou nos setores públicos assistenciais no RJ, fraudando licitações e contratos

Mais cedo, a Polícia Federal cumpriu três mandados de busca e apreensão durante investigação de corrupção e lavagem de dinheiro de quatro projetos sociais do Rio de Janeiro. E dentre os alvos da operação está Vinícius Sarciá Rocha, irmão de Cláudio Castro, governador do estado. Ele é suspeito de envolver o pagamento de propina nos contratos e de direcionar os projetos para seus redutos eleitorais.

Vinícius é presidente do conselho de administração da Agência Estadual de Fomento (Agerio). O governador, porém, não é alvo da operação, e também não se manifestou sobre o caso até o momento.

De acordo com a PF, os crimes envolveram a execução dos projetos Novo Olhar, Rio Cidadão, Agente Social e Qualimóvel, entre os anos de 2017 e 2020. As investigações identificaram que a organização criminosa penetrou nos setores públicos assistenciais no Rio de Janeiro, fraudando licitações e contratos.