Investigação da Holanda aponta que Putin enviou míssil que derrubou avião civil na Ucrânia

A comissão da Holanda que investiga a queda do avião da Malaysia Airlines na Ucrânia, em 2014, apontou nesta quarta-feira (8) a existência de fortes indícios de que o presidente russo, Vladimir Putin, teria aprovado o envio do míssil que derrubou a aeronave aos separatistas ucranianos.

Os promotores, entretanto, disseram que as evidências do envolvimento de Putin e de outras autoridades russas não são “concretas o suficiente” para levá-los à condenação criminal e que encerrariam a investigação sem mais processos.

O Boeing 777 com 298 pessoas a bordo foi abatido por um sistema de mísseis BUK, de fabricação soviética e russa, enquanto sobrevoava o leste da Ucrânia. À época, grupos separatistas iniciavam a disputa com as forças de Kiev pelo controle do Donbass –batalha que perdura até hoje, de forma central na Guerra da Ucrânia.

Em novembro, a Justiça da Holanda confirmou que a queda foi resultado do disparo de um míssil da Rússia e condenou à prisão perpétua dois russos e um ucraniano pela tragédia. Eles são acusados de terem transportado e ativado o sistema de mísseis que atingiu o avião, mas não necessariamente de ter disparado o artefato. Os dois russos são ex-agentes de inteligência, ou espiões, de Moscou, enquanto o ucraniano era um dos líderes separatistas.

A Rússia nega que apoiava os rebeldes já naquele período. Nesta quarta, porém, os promotores citaram uma ligação telefônica que teria sido interceptada nas quais autoridades russas disseram que a decisão de fornecer apoio militar aos separatistas só poderia ser tomada pelo presidente russo.

Segundo os investigadores, Moscou chegou a adiar a decisão de enviar armas para os separatistas ucranianos porque, em junho de 2014, Putin estava na França para a celebração do desembarque das tropas aliadas numa praia da Normandia, na Segunda Guerra Mundial (1939-1945) –a aeronave foi abatida em julho.

“As descobertas sobre o envolvimento russo até o mais alto nível podem desempenhar um papel importante nos processos relacionados à responsabilidade deste Estado” disse a promotora holandesa Digna van Boetzelaer, acrescentando que a investigação “chegou ao limite” e que todas as pistas “foram esgotadas”.

As investigações sobre a queda do avião foram lideradas pela Holanda, com a participação de Ucrânia, Malásia, Austrália e Bélgica. Com evidências limitadas, os investigadores não conseguiram identificar os soldados responsáveis por disparar o míssil que derrubou o avião, tampouco determinaram quais informações os separatistas tinham sobre a aeronave.

Após ser atingido pelo míssil, o avião caiu em chamas em uma plantação de milho em Donetsk. Em outubro, a província foi anexada ao território russo por meio de referendos considerados ilegais pela Ucrânia e aliados ocidentais. Nenhuma das pessoas a bordo sobreviveu.