Interventor exonera equipe de Torres na Segurança

No total, 13 servidores foram dispensadas. A decisão foi publicada no DODF, onde também foram apresentados os nomes

O interventor de Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Cappelli, determinou a exoneração dos servidores da Secretaria de Segurança Pública do DF que trabalhavam com o ex-secretário da pasta e atuaram durante a invasão às sedes dos três poderes, em Brasília.

No total, 13 servidores foram dispensadas. A decisão foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF) de ontem (10), onde também foram apresentados os nomes que os substituirão.

Nas redes sociais, o interventor comentou a decisão e afirmou estar reestabelecendo o comando. “Vamos procurar restabelecer no comando do órgão a equipe que comandou com sucesso a operação de segurança da posse do presidente Lula”, escreveu.

Exonerei hoje da Secretaria de Segurança Pública do DF todos os nomeados pelo Sr. Anderson Torres. Vamos procurar restabelecer no comando do órgão a equipe que comandou com sucesso a operação de segurança da posse do presidente @LulaOficial — Ricardo Cappelli (@RicardoCappelli) January 11, 2023 Entre os demitidos está o ex-comandante-geral da Polícia Militar do DF (PMDF), Fábio Augusto Vieira, que foi preso ainda ontem por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

No último domingo (08), um grupo contrário ao governo do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiu e destruiu as sedes do Congresso Nacional e do STF e o Palácio do Planalto.