Cresce o número de brasileiros que investem nos EUA

Os brasileiros compraram US$ 1,6 bilhão em imóveis nos EUA entre abril de 2021 e março de 2022

Fazer investimentos em ativos de fora do país pode ser uma opção para realizar a diversificação de uma carteira de investimentos e para encontrar mais alternativas de rentabilidade. Antes de fazer este tipo de operação, no entanto, é necessário ter algumas noções básicas sobre como investir no exterior.

Os brasileiros compraram US$ 1,6 bilhão em imóveis nos EUA entre abril de 2021 e março de 2022, de acordo com dados de pesquisas realizadas pela National Association of Realtors. O valor representa 3% dos US$ 59 bilhões em propriedades vendidas para estrangeiros no país e coloca o Brasil na quinta posição entre os países com mais clientes no mercado de imóveis local, atrás apenas de China (US$ 6,1), Canadá (US$ 5,5), Índia (US$ 3,6) e México (US$ 2,9).

Brasileiros que estão em busca de investir no mercado estadunidense na procura por lucratividade e alto retorno precisam estar atentos às leis e diretrizes vigentes no país, além de ter em mente o retorno a longo prazo Saber em qual nicho de mercado investir em um outro país, como os Estados Unidos, pode garantir maior lucratividade e assertividade, segundo informações da SUNO, empresa especializada em pesquisa do mercado financeiro.

Entre abril de 2021 e março de 2022, compradores estrangeiros adquiriram 98.600 propriedades nos Estados Unidos. O valor representa queda de 7,9% em relação ao ano anterior e o menor número de casas compradas desde 2009. Por outro lado, no geral, as vendas de residências existentes nos EUA totalizaram 6,12 milhões em 2021 — o nível anual mais alto desde 2006, de acordo com a National Association of Realtors.

O investimento no exterior é toda a alocação de capital que é feita em um país diferente do qual o investidor habita. Ou seja: se um investidor brasileiro investe nos Estados Unidos, ele está fazendo investimento no exterior. Investimentos no exterior permitem investir não só em ações, mas em fundos de investimentos, ETFs, Reits, em moeda internacional e até em renda fixa. Isso traz uma variedade de ativos muito grande ao investidor.

Segundo o especialista do mercado imobiliário e de investimentos, Lucio Santana, CEO da empresa americana Royal Mortgage: ‘Para o investidor brasileiro, é importante levar em consideração todas as variáveis, valor de investimento disponível, o ramo que deseja atuar, quais as melhores estratégias e todos os riscos que envolvem um investimento de alto valor, mas se ele estiver amparado, ciente e seguro do negócio que está investindo, o retorno financeiro é algo certo No mercado americano há espaço para todos.’

Estadão Conteúdo