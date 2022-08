Internautas programam ‘panelaço’ durante sabatina de Bolsonaro nesta segunda

A expectativa da sabatina do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, no Jornal Nacional, mobiliza os usuários do Twitter

A expectativa da sabatina do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, no Jornal Nacional, nesta segunda-feira (22), mobiliza os usuários do Twitter a programar um “panelaço” contra o chefe do Executivo. Diante da expectativa para a entrevista, que está programada para as 20h30, o nome do programa televisivo ocupa a terceira posição nos assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta segunda.

Apesar de fazerem críticas à Globo, aliados do chefe do Executivo apostam que a entrevista do presidente hoje pode ser um divisor de águas para furar a bolha e conquistar novos votos. No entanto, conforme noticiou o Estadão/Broadcast, a presença do presidente em debates é considerada incerta até por seus aliados mais próximos. Embora o presidente seja aconselhado a participar de ao menos uma das discussões com o principal adversário e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência da República, não está descartada a possibilidade de ele desistir em cima da hora.

No Twitter, um usuário pede para que, nesta noite, seja realizado o “maior panelaço da história”. “Para daqui a pouco, o Fulaninho,o Pai da Mentira, agora mais conhecido como THUTHUKA DO CENTRÃO amanhã estará no Jornal Nacional”, declara. Enquanto isso, outro internauta diz: “Minhas panelas estão com o alumínio coçando para serem batucadas”.

Por outro lado, mesmo com a ida do presidente, apoiadores de Bolsonaro permanecem tecendo críticas à emissora. “Bom dia pra quem também vai assistir o Jornal Nacional hoje, depois de vários anos… Só o Presidente mesmo, pra mobilizar o Brasil nesta causa impossível!!!”, comenta uma apoiadora.

“Bom dia para você que vai assistir Jair Bolsonaro hoje dia 22 no Jornal Nacional e vai mudar de canal assim que a entrevista acabar”, declara outro usuário.

Nesta manhã, foi divulgada a pesquisa do Instituto FSB para presidente da República encomendada pelo banco BTG Pactual, que apontou Lula com 45% das intenções de voto, seguido do atual chefe do Executivo com 36%. Com relação à pesquisa anterior, de 15 de agosto, Lula manteve o mesmo porcentual e, mesmo intervalo de uma semana, Bolsonaro subiu 2 pp. A queda na diferença entre os dois ocorre dentro da margem de erro de 2 pp.

