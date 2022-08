PF faz grandes apreensões em Foz do Iguaçu no final de semana

No sábado e domingo, a Polícia Federal apreendeu cocaína no Aeroporto Internacional e agrotóxicos no lago de Itaipu

O final de semana foi bem movimentado para a Polícia Federal de Foz do Iguaçu, que trabalhou em dois casos, apreendendo 2kg de cocaína com uma paraguaia no Aeroporto Internacional das Cataratas e agrotóxicos contrabandeados no lago de Itaipu.

No início da tarde de sábado (20), a PF prendeu em flagrante uma paraguaia de 21 anos no Aeroporto. Ela portava mais de 2kg de cocaína e pretendia embarcar com a droga para Malaga, na Espanha, em voo com escala em Paris, na França.

Após fiscalização de rotina, os policiais encontraram a droga presa no corpo da passageira através do Body Scan. A mulher foi encaminhada à Delegacia Regional da Polícia Federal em Foz do Iguaçu e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de reclusão.

Foto: Divulgação/Polícia Federal

Já no domingo (21), em outra operação, a PF fez uma grande apreensão de agrotóxicos no lago de Itaipu, junto com o BPFron, em uma embarcação advinda do Paraguai.

Os policiais tentaram abordar uma embarcação de aproximadamente 10 metros, vindo do lado paraguaio em direção às margens brasileiras, mas o piloto não obedeceu a ordem de parada e tentou fugir. O banco foi abandonado nas margens da região conhecida como Bananal, distrito do município de São Miguel/PR.

Na embarcação, os policiais encontraram cerca de 53 galões de 20 litros e 12 galões de 5 litros, totalizando 1.120 litros de agrotóxicos estrangeiros contrabandeados. Também foram apreendidos 650 quilos de herbicida.

Todo o material foi encaminhado para a Delegacia da Receita Federal, juntamente com a embarcação e o motor de 200hp, onde foram realizados os procedimentos administrativos pertinentes. O piloto do barco não foi encontrado.