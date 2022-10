Integrante da 3ª via com PSDB e MDB, Cidadania decide apoiar Lula 2º turno

No primeiro turno, Lula recebeu 57,2 milhões de votos (48,4%), e Bolsonaro, 51,07 milhões de votos (43,2%)

Weudson Ribeiro

Brasília, DF

O Cidadania decidiu nesta terça-feira (4) apoiar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República contra a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). “O atual chefe do Executivo representa valores contrários aos princípios democráticos, ao respeito às diferenças e aos direitos humanos, à defesa da ciência e da vida”, afirmou a sigla em nota. A declaração de apoio soma-se à do PDT, de Ciro Gomes.

O presidente da sigla, Roberto Freire, negou que o apoio represente uma adesão ao PT. “Nossa decisão não foi condicionada a coisa alguma. Não sabemos qual será nossa posição a partir do próximo governo.

Muito provavelmente continuaremos fazendo oposição, mesmo que Bolsonaro não seja reeleito. Em quatro anos, Bolsonaro demonstrou total falta de respeito às instituições democráticas. Por causa disso, votaremos no número 13″, afirmou.

No primeiro turno, Lula recebeu 57,2 milhões de votos (48,4%), e Bolsonaro, 51,07 milhões de votos (43,2%). “O desprezo de Bolsonaro às minorias, a condução desumana e incompetente da pandemia, que resultou em centenas de milhares de mortos, suas reiteradas tentativas de cercear órgãos de investigação, os ataques à imprensa e a jornalistas, nada disso merece mais quatro anos”, afirmou o Cidadania em nota.