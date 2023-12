Instalação da CPI da Braskem está prevista para amanhã, mas falta confirmação, diz Calheiros

A incerteza sobre a agenda ocorre em função da falta de uma definição a ser tomada pelo senador Otto Alencar

A instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a Braskem no caso do afundamento do solo de cinco bairros de Maceió, capital de Alagoas, está prevista para amanhã, às 15h, segundo a assessoria do senador Renan Calheiros (MDB). Ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), contudo, o senador disse que falta uma confirmação exata da data e horário para o início das atividades de investigação.

A incerteza sobre a agenda ocorre em função da falta de uma definição a ser tomada pelo senador Otto Alencar (PSD-BA), que é o membro mais antigo a participar da comissão e é responsável por presidir a primeira reunião de instalação.

Segundo Calheiros, haverá uma reunião nesta terça-feira, às 11h, para discutir sobre a composição dos cargos. É esperado que a comissão seja presidida pelo senador Omar Aziz (PSD-AM) e Renan venha a ser o relator, repetindo a escalação da CPI da Covid-19. Questionado, Renan respondeu que não está costurando uma relatoria e já está muito satisfeito como membro, mas a definição sobre o assunto será feita na reunião de amanhã.

O processo de investigação deve se debruçar sobre os eventuais crimes que podem ter sido cometidos pela Braskem. Segundo Calheiros, haveria diversos conflitos de interesse presentes nos acordos feitos pela petroquímica e as instituições do poder público.

“A CPI é um instrumento para se construir uma solução para que a Braskem pague pelos crimes que cometeu Há conflitos de interesse para todos os lados e isso é o que atrapalha uma solução global, em primeiro lugar, favorável às vítimas e seguido pelos municípios de Alagoas”, informou Calheiros.

Estadão Conteúdo