‘Infelizmente, não temos um entendimento com a Petrobras’, diz Bolsonaro

Bolsonaro citou ainda o projeto que limita a alíquota do ICMS sobre combustíveis em até 17% como uma medidas que ajudarão a conter a alta dos preços

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou, nesta quarta-feira, 8, que o governo federal vai colaborar para conter a alta dos combustíveis, mas que ainda não há um “entendimento” com a Petrobras sobre a política de preços. Durante almoço com empresários na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), no centro da capital fluminense, o chefe do Executivo repetiu ainda que o governo pretende zerar o PIS-Cofins sobre a gasolina e o etanol.

Bolsonaro citou ainda o projeto aprovado na Câmara que limita a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis em até 17% como uma das medidas que ajudarão a conter a alta dos preços. O texto está pendente de votação no Senado, Casa que tem sido pressionada por governadores.

“Nós devemos colaborar em um momento difícil como este. Infelizmente, não temos um entendimento com a Petrobras. As grandes petrolíferas baixaram a sua margem de lucro. Aqui, se faz o contrário”, afirmou o presidente.

Bolsonaro disse também que não irá interferir na política de preços da Petrobras, “como o PT interferiu”. “Não vamos interferir na Petrobras, como o PT interferiu, lá atrás, no preço da gasolina. Não vamos interferir no preço da energia elétrica, como a Dilma interferiu”, prometeu.

Estadão conteúdo